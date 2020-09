Nieuwe veerdienst Vlieland-Terschelling; leerlingen nu niet naar vaste wal voor onderwijs

De drie leerlingen doen de opleiding diensten en producten, een praktijkopleiding waar de Jutter, de Vlielander school voor voortgezet onderwijs, geen licentie voor heeft. De eerste twee jaar van deze opleiding kan op Vlieland worden gevolgd, daarna moeten de leerlingen naar de vaste wal.

Dat is een enorme overgang voor deze jonge leerlingen, ze zijn dan vaak nog maar 14 jaar. Een opleiding aan de vaste wal betekent dat ze uit huis moeten. Bovendien zijn de scholen op de vaste wal veel groter dan op de eilanden.

Structurele verbinding

November vorig jaar kreeg directeur/ bestuurder Janny Dokter van 't Skylger Jouw de vraag of het mogelijk was om Vlielander kinderen op haar school les te geven. "We zeiden dat we het eigenlijk veel breder zouden moeten aanpakken, zodat niet alleen leerlingen, maar ook werkers op de eilanden, zoals ondernemers, zorgverleners, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer gebruik kunnen maken van een structurele veerdienst tussen Vlieland en Terschelling."

De leerlingen zijn 17 augustus begonnen, toen zaten ze met z'n drieën op de boot. "Inmiddels gaan er ook leerlingen van de basisschool mee die een plusklas volgen. In de komende maanden zullen er ongetwijfeld meer mensen gebruik van maken." Daarvoor wordt nog meer publiciteit gemaakt. Het vervoer gebeurt met een Waddentaxi voor 12 personen. "Mocht blijken dat er meer mensen mee wille, kijken we naar een grotere boot."

Leefbaarheid

Volgens Dokter was nu de tijd rijp voor zo'n samenwerking. "We hebben elkaar als eilanden nodig, ook om de leefbaarheid zo goed mogelijk te houden."