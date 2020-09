Sint Nicolaas Centrale Friesland ziet verandering: dit jaar meer 'roetveeg'-pieten

"Wij hadden vorig jaar circa 140 opdrachten en daarvan waren misschien zes 'roetveeg'-pieten, legt Jilt Nicolai van Sint Nicolaas Centrale Friesland uit. Hij merkt dat het onderwerp erg leeft in het Noorden en schat dat de verhouding dit jaar 60 procent zwarte, 40 procent andere kleur pieten zal zijn.

"Maar dat kan ook komen omdat we nu echt 'roetveeg'-pieten aanbieden. Dat deden we vorig jaar ook wel, maar dat hebben we toen niet gepromoot", legt Nicolai uit. "Dit jaar maken we er echt geen big deal van. Als mensen 'roetveeg'-pieten willen, dan kan dat ook." Nicolai merkt niet perse een verschil in keuze tussen het platteland en de stad. "Het wordt nu gewoon meer maatschappelijk geaccepteerd."

Minder opdrachten

Het loopt bij de Sint Nicolaas Centrale Friesland nog niet storm en ze merken dat mensen terughoudend zijn in het aanvragen van sinterklaasfeesten. "Wij hebben onze klantenmail de deur uit en meestal wordt daar wel binnen een week op gereageerd, maar we krijgen nu mails van mensen die zeggen dat ze een jaar overslaan."

De organisatie probeert nu zoveel mogelijk coronaproof oplossingen te vinden voor de sinterklaasfeesten. Zo mogen er bij huisbezoeken van Sinterklaas niet meer dan zes personen aanwezig zijn. "We zullen ook meerdere Sinterklazen inzetten en tussentijd van handschoenen wisselen", zegt Nicolai.

"Ook vragen we bedrijven om in shifts te werken of maar één ouder per kind aanwezig te laten zijn." De meest coronaproof oplossing is dat de cadeau's afgeleverd worden en dat er een video met een gedicht wordt gemaakt. "Dat is echt op afstand."

Kleur pieten in Dokkum onzeker

Nicolai zit ook in het bestuur van het sinterklaasfeest in Dokkum. Dat gaat volgens hem in ieder geval door, maar hoe dat er dan uit zal zien in de coronatijd is nog niet duidelijk. "We hebben dinsdagavond weer aan de tekentafel gezeten en komen er sowieso wel uit." Ook over de kleur van de pieten moet in de stad nog een besluit worden genomen. "De kleur van de pieten is sowieso een beladen onderwerp, maar wij zijn er in Dokkum goed over in gesprek."