Stichting Leergeld en schrijver Paul van Loon maken musical over armoede

Die kunnen het pakket met het script, liedjes en rolbeschrijvingen van 'Grumor in groep 8' bestellen bij Stichting Leergeld. Volgens de stichting zitten er in iedere klas twee of drie kinderen van wie de ouders moeite hebben om rond te komen.

Met de musical hoopt de organisatie dat ouders en scholen de stichting beter weten te vinden. Ook hoopt de organisatie dat scholen zelf zorgen dat ook kinderen uit gezinnen die niet zoveel te besteden hebben, kunnen meedoen aan alle activiteiten.

Schoolreis

"We zijn vanuit de Leergelden altijd op zoek nar manieren om kinderen met vaders en moeders die niet zoveel geld hebben mee te laten gaan op bijvoorbeeld een schoolreis of te laten sporten", legt Paula van der Veer van Stichting Leergeld uit. "Een van die ideeën was het maken van een musical voor groep 8, waar al die vaders en moeders als publiek bij aanwezig zijn."