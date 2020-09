Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Wikelerdijk in Wijckel is dinsdagavond een vrouw om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde omstreeks 23.30, meldt de politie. Het slachtoffer was de enige inzittende van de auto. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en naar het overlijden van de vrouw.