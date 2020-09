Vragen over nieuwe exploitant zonnepark ten noorden van Ureterp aan de Vaart

BAS Opsterland wil weten wat de stand van zaken op dit moment is. Ook is de fractie benieuwd hoe het nu zit met de vergunning en de subsidie die voor Univergy Solar afgegeven waren. Het college maakte op 2 juli bekend dat de vergunning rond was. De fractie hoopt dat afspraken en toezeggingen aan Ureterp nagekomen worden.

Twee jaar geleden ging de raad van Opsterland akkoord met het plan voor een drijvend zonnepark van 38.50 panelen. Er was echter veel weerstand, mede omdat het niet goed om was gegaan met de wensen van het dorp en ook omdat er zorgen waren over de vogels in de plas.