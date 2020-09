Rapport: te weinig beheersing op kosten jeugdzorg in Ooststellingwerf

De effectiviteit en doelmatigheid van de uitgaven tussen 2014 en 2019 was dus niet in orde. Het budget dat met de oude begrotingstechniek van 2014 werd opgesteld, schoot tekort.

Informatie niet gebruikt

Er was echter al sinds 2018 gedetailleerde informatie beschikbaar over de werkelijke uitgaven. Het verbaast de Rekenkamercommissie dat deze informatie niet gebruikt is door het college: niet voor begroting, niet voor een analyse van de uitgaven en niet voor informatie aan de raad.

Te weinig grip

Wethouder Esther Verhagen ziet in dat het een en ander verkeerd is gegaan. "Met de kennis van nu hadden we andere keuzes gemaakt. We zijn meer in control, maar we moeten er nog meer grip op krijgen", zegt ze.

Het college neemt de aanbevelingen van de commissie over. Dat betekent onder anderen dat er ieder kwartaal een overzicht voor de raad komt met de verwachte en werkelijke uitgaven. De adviezen gelden ook voor de andere OWO gemeenten Weststellingwerf en Opsterland.