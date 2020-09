Minister Schouten wil mestafvoer aanpakken: LTO nog niet enthousiast

Schouten wil duidelijk meer inzetten op kringlooplandbouw: de mest zou het liefst opnieuw gebruikt moeten worden in het eigen gebied van de boer. En anders kunnen er afspraken gemaakt worden met boeren in de omgeving. Intensieve bedrijven moeten dus mest afvoeren, zodat het ook snel uit de stallen verdwijnt en er minder uitstoot van stikstof is.

Volgens de landbouwminister is het mestbeleid op dit moment te ingewikkeld. Ze wil met een nieuw beleid ook het mestoverschot aanpakken en de waterkwaliteit verbeteren. in gebieden waar de waterkwaliteit te slecht blijft, kan de minister ingrijpen. Ze kan ook de teelt van bepaalde gewassen beperken.

LTO

Landbouworganisatie LTO Nederland is in een eerste reactie nog niet blij met de visie van de minister. Volgens LTO mist de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Het zou alleen maar meer regels en bureaucratie opleveren. De organisatie zegt zelf ook oplossingen aangedragen te hebben, maar die niet terugzien in de brief.