Twee verdachten in Vidar-zaak komen nog niet op vrije voeten

De groep verdachten wordt verdacht van witwassen, bezit van vuurwapens en harddrugs, internationale handel in harddrugs en/of deelname aan een criminele organisatie. De zaak is bekend onder de naam Vidar. Totaal zijn er 22 verdachten aangehouden. Daarvan zitten nog 11 mensen vast, de anderen mogen het proces in vrijheid afwachten. Voor de inhoudelijke behandeling worden eind volgend jaar 25 dagen uitgetrokken.

Naast zoekingen in Westergeest, Leeuwarden, Zurich en Noardburgum is er ook een groot drugstransport naar Finland onderschept. Justitie heeft in de zaak vijf infiltranten ingezet, waaronder twee burgers.