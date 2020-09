Vier maanden cel geëist tegen twee mannen voor overval in Lippenhuizen

Tegen twee mannen uit Amersfoort van 21 en 23 jaar is dinsdag vier maanden cel en twaalf maanden voorwaardelijk geëist. Het tweetal is verantwoordelijk voor een overval op een woning in Lippenhuizen op 25 september 2019, aan het Rjochtskeamerpaed. Daarbij zijn gouden ringen meegenomen en bij de overval is ook geweld gebruikt.