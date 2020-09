Verdachten van hennepteelt bij Haskerdijken, Drachten en Burgum aangehouden

De politie heeft twee verdachten aangehouden die te maken hebben met hennepteelt. Het gaat om een 56-jarige man uit de gemeente Heerenveen die maandag aan het Konvintspaad in Haskerdijken opgepakt is. Ook is in Drachten een 56-jarige vrouw aangehouden. In die plaats is aan de Hagewyk een oude hennepkwekerij gevonden. Verder is in Burgum een 45-jarige man meegenomen voor verhoor omdat aan de Langelaan een ruimte is gevonden die ook met de teelt te maken heeft.