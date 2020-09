Beitske Visser doet mee aan de 24 uur van Le Mans

Dit seizoen werd de W-series geschrapt vanwege de coronacrisis. De afgelopen weken deed Visser al ervaring op met het langeafstandsracen, in de Europese Le Mans Series. Nu doet ze dus mee aan de 24 uur van Le Mans. "Het is super vet, ik denk dat het een race is die bij bijna alle coureurs wel op de 'bucket list' staat. Dus ik ben blij dat ik 'm mag rijden. Eén van de coureurs had haar been gebroken, vandaar dat ik ook al de afgelopen twee wedstrijden mocht rijden. Zij is nog niet hersteld, dus daarom rijd ik ook Le Mans. Ik ga met een LMP2-auto rijden."

Hopelijk volgend jaar mét publiek

Le Mans is dit jaar zonder publiek. Normaal komen er zo'n 250.000 mensen op het evenement af. "Het is wel jammer nu, normaal is het een groot evenement met veel mensen. Dus hopelijk kan ik volgend jaar weer terugkomen als er wel weer veel publiek kan zijn," zegt Visser.

Bij Richard Mille Racing leert ze veel, zegt Visser. "Het is een Frans team met al veel ervaring in dit soort races. Dat helpt mij wel om dit in korte tijd goed voor te bereiden. Ik ken de auto nog niet echt. Omdat ik eigenlijk inval is er daar nog veel voor mij te leren. Maar de afgelopen races gingen goed."