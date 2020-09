Lambert Teuwissen uit Sneek kijkt terug op NOS-project 75 jaar bevrijding

"Het is wel even wennen dat het er nu op zit," zegt Teuwissen. "Want je bent toch een jaar lang aan het kijken bij alles wat je leest over 1940-1945 of je er iets mee kunt doen voor de website. We hebben een jaar lang het nieuws van toen gebracht alsof het net gebeurd was. Als mensen naar het Oosten werden gevoerd, wisten we niet dat er vernietigingskampen aan het einde van de reis waren. Met de kennis van toen en de technieken van vandaag hebben we de verhalen verteld."

De uitzoeken en opschrijven van alle verhalen was nog veel werk. "Je moet er respectvol mee omgaan. Het waren twee verhalen per dag, maar je moet er wel helemaal in duiken. Maar we kregen een hoop positieve reacties."

Sneek

Op sommige momenten kwam de berichtgeving voor hem zelf ook wel dichtbij. "Ik woon in Sneek en las over de periode na 5 mei dat er 100.000 Duitse soldaten Nederland moeten verlaten en dan lopend via de Afsluitdijk, Fryslân en Groningen naar huis gelopen. Die hebben hier vlakbij aan de Leeuwarderweg een kamp gehad. Iedere dag bivakkeerden er duizenden soldaten. Dat brengt het wel dichtbij, het was hier echt om de hoek."

Nieuwe manier van omgaan met geschiedenis

Het project is nu klaar, maar er komt nog wel een boek. Daar is Teuwissen blij mee. "Een uitgever vond het zo mooi dat er van iedere dag één verhaal gekozen is om uit te brengen. Dus je ziet de rode lijn heel mooi terugkomen in zo'n boek. De mensen die het zelf hebben meegemaakt, daar zijn er steeds minder van. Dit is een nieuwe manier om het te vertellen. Door te doen alsof het nieuwsberichten zijn, brengt je ook urgentie terug. Een nieuwe manier van omgaan met de geschiedenis."