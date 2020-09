GGD Fryslân geeft zorgmedewerkers voorrang: anders probleem met wachttijden

Medewerkers van zorginstellingen met klachten kunnen zich vanaf nu sneller laten testen op het coronacirus, dat heeft GGD Fryslân bekend gemaakt. Volgens de GGD is dat zeer belangrijk voor de voortgang van het werk in verpleeg- en verzorgingshuizen. De maatregel is genomen omdat anders de wachttijden voor zorgmedewerkers in de knel dreigen te komen.