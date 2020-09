Herdenking Slach by Warns gaat niet door vanwege corona, mogelijk alternatieven

Ouder publiek

Er zijn meerdere redenen waarom de jaarlijkse herdenking nu niet doorgaat, zegt voorzitter Tom Dijkstra van de organiserende stichting Slach by Warns. Op de herdenking komt over het algemeen een iets ouder publiek af. Dat zal vanwege de coronadreiging mogelijk thuisblijven. Er speelt ook altijd een muziekorps op het Reaklif en dat wordt wat lastig als de muzikanten anderhalve meter uit elkaar moeten zitten.

Speciale dag Ried Fryske Beweging gaat ook niet door

Bovendien zou er met de 75ste herdenking groot worden uitgepakt. De Ried fan de Fryske Beweging zou een speciale dag houden waarvan de herdenking om 13:45 uur op het Reaklif een onderdeel zou zijn. Die speciale dag gaat niet door en om een grote teleurstelling te voorkomen, heeft de stichting besloten de hele herdenking dit jaar nu ook maar niet te laten doorgaan.

Mogelijk digitaal

Het bestuur van de stichting Slach by Warns zal op zaterdag 26 september wel op het Reaklif bij de steen met opschrift 'Leaver dea as slaaf' ('Liever dood dan slaaf') aanwezig zijn met de Friese vlag in top. Ook voor het geval er bezoekers komen die van niks weten. Mogelijk zal iets van de Warnsherdenking toch nog digitaal te zien zijn. Wat en hoe is nog niet bekend,