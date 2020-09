Veel belangstelling voor coronaregeling dorpshuizen en sportkantines

De regeling voorziet duidelijk in een behoefte, want in één dag kreeg de provincie maar liefst 100 aanvragen voor steun. Die kunnen in principe ook allemaal worden gehonoreerd, want volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga zit er voorlopig genoeg geld in de pot. De gedeputeerde is blij verrast, maar hij snapt het ook wel. "Veel dorpshuizen en sportkantines zijn maanden gesloten geweest en ze hebben niets verdiend. Om weer open te gaan moeten ze ook nog extra investeren en daarvoor is deze regeling bedacht."

Er zit 375.000 euro in de pot. Het geld wordt verdeeld volgens het molenaarsprincipe. Aanvragen zijn in principe welkom tot 8 oktober, maar die zeker wil zijn van een bijdrage kan het beste niet al te lang wachten.