Corona-oefening in Leeuwarder gevangenis: begrip bij gedetineerden

"Oefening van calamiteiten is in een penitentiaire inrichting is essentieel," geeft Lefferts aan. "Het helpt ons om inzicht te krijgen in hoe we getraind zijn. Vaak denk je dan aan bijvoorbeeld brand of geweld, maar deze dreiging is actueel. Daarom oefenen we dit. Het scenario was dat er een besmette medewerker in de inrichting was die de afgelopen dagen op meerdere afdelingen is geweest en met meerdere medewerkers contact heeft gehad. Er is een contactonderzoek opgezet."

Begrip bij gevangenen

Volgen de plaatsvervangend directeur hebben de gedetineerden alle begrip voor de oefening en de maatregelen. "De sfeer is prima, gedetineerden snappen ook waarom we dit doen. Er zijn versoepelingen ingevoerd in de afgelopen periode. Er zijn meer activiteiten, het bezoek komt weer op gang. Maar zij volgen de media ook wel natuurlijk. De cijfers zijn toch wel weer verontrustend. Daarom is de belangrijkste les is dat we in ons achterhoofd moeten houden dat het uitvoeren van de maatregelen belangrijk is. Zeker in een inrichting waar gedetineerden zitten die afhankelijk zijn van ons."