Focus bij overname NDC is redactionele zelfstandigheid van de kranten

Ook voor Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden is redactionele onafhankelijkheid zeer belangrijk. De leiding van het bedrijf en de hoofdredacties zeggen hier tijdens de onderhandelingen niets over. Oud-hoofdredacteur van de LC, Rimmer Mulder, toont zich optimistisch over de ruimte die het Mediahuis aan redacties geeft. "Mediahuis is een goed bedrijf dat duidelijk oog heeft voor de journalistieke kant," zei hij maandag bij Omrop Fryslân.

Hoeveel ruimte is er voor de redactie?

De vraag is hoeveel ruimte er beschikbaar is voor de redacties.Het teruglopende aantal abonnees en de leeglopende advertentiemarkt zijn de grootste zorgpunten bij NDC. Precieze cijfers zijn niet openbaar. Maar dit deel van NDC zorgde voor het verlies van meer dan 4,5 miljoen euro in 2018. Recentere cijfers zijn nog niet bekend. Maar ook 2019 was verliesgevend.

En dit jaar komen daar de zorgen over het coronavirus en de daarmee verder teruglopende advertentiemarkt er nog eens bij. Laat dat ruimte voor journalisten van de drie kranten om met eigen journalisten sport of politiek te volgen? Gedeputeerde Sietske Poepjes hoopt van wel. Zij vindt pluriformiteit van de media in onze provincie van groot belang, zei ze dinsdag. De provincie is vooraf geïnformeerd over de overname en heeft begrepen dat Mediahuis de zelfstandige krantentitels overeind wil houden. "Het gaat ons om de klankkleur van de Friese dagbladen. Fryslân is nu goed voorzien met twee kranten en een eigen omroep. Ik hoop dat dit zo blijft."