Kamerlid Van der Molen wil dat bedreigers Kamerleden strenger worden gestraft

Van der Molen is van mening dat politici wel de straat op kunnen in verkiezingstijd. Als mensen die de democratie belichamen, hun mond moeten houden, dan ben je verkeerd bezig. Daar moet je niet aan toegeven, vindt hij.

Training

Kamerleden van de CDA-fractie worden getraind op omgaan met kwade of agressieve mensen. "Dat zoiets noodzakelijk is, is al raar. Onze maatschappij is aan het verharden. Als de brandweer ergens komt, krijgen de brandweerlieden dingen naar hun hoofd geslingerd. Dat is niet normaal."

Aanval op de democratie

"We moeten er met z'n allen iets tegen doen. Ik denk dat er strenger gestraft moet worden. Het is niet alleen een bedreiging van een politicus als persoon die een mening heeft die jij niet ziet zitten. Het is ook dat je pogingen in het werk stelt een burgemeester te beletten tegen jou op te treden of een Kamerlid te beletten een mening te uiten. Dat is een aanval op democratie."

"Kom niet aan de man"

Politici kunnen er zelf ook wel iets aan doen, zegt Van der Molen, bijvoorbeeld dingen beter uitleggen. "Geweld gebruiken is de grens. Ik heb ook collega's die rare dingen zeggen. De Groot van D66 roept dat de helft van de veestapel weg moet. Dat vind ik onzin. Maar je moet niet aan de man komen. Dan ga je te ver. Een politicus moet kunnen zeggen wat hij wil."