Fietsen tijdens een nierdialyse. Het wordt steeds gewoner in ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Daar hebben ze sinds dinsdag twee speciale dialysefietsen staan. Met het spoelen van de nieren blijf je op die manier in beweging. Sommige patiënten die last hebben van onrustige benen hebben daar behoefte aan. Ook kan het fietsen voorkomen dat je kramp krijgt. Patiënten kunnen kiezen tussen 500 verschillende routes.