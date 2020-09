Verdachte steekpartij Mûnein maakte in gevangenis nog een slachtoffer

De slachtoffers in Mûnein waren een 44-jarige inwoner uit Almere en een persoon van 38 jaar oud. De verdachte begon direct met het steken van de bewoner toen hij de woning binnen kwam. De man liep 36 steek- en snijwonden op in zijn hoofd, nek, hals, rug, armen en benen. Het lukte de man nog wel om te ontsnappen, zijn vriendin was uit het raam gesprongen. Bij het andere slachtoffer was sprake van 65 snij- en steekwonden, deze persoon is om het leven gekomen. De Almeerder was een vriend van de bewoner die enkele dagen op bezoek was.

Isolatie

Het gedrag van de cliënt in de gevangenis is volgens zijn advocaat te wijten aan angstproblemen na de gebeurtenissen in Mûnein. De verdachte zit nu weer in Vught, in isolatie. Voor de zitting was er videocontact met hem. De advocaat wilde dat de verdachte zou worden opgenomen in een reguliere kliniek voor een behandeling, maar daar ging de rechtbank niet in mee omdat er eerst een psychologisch onderzoek moet volgen. Dat kan vervolgens ook betekenen dat er tbs kan worden geëist.

De volgende pro forma zitting staat voor 10 november op de agenda.