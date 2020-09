Drie jaar cel geëist tegen vader die zoon probeerde te steken met mes

De officier van justitie beschouwt de aanval met het mes als een poging tot moord. De verdachte, die destijds in Heerenveen woonde, zou buiten zinnen zijn geweest omdat zijn zoon geweigerd zou hebben hem geld te lenen. Eerder die avond zou de jongste zoon zijn vader ook al geld hebben geleend. De man zou gokverslaafd zijn en zijn zoons vanuit het casino hebben gebeld.

De vader had de oudste zoon via de telefoon met de dood bedreigd. Bij binnenkomst in de woning in Langezwaag zou de vader zijn zoon met een mes hebben aangevallen. In de schermutseling die volgde, raakte de zoon gewond aan zijn onderarm en werd een pees in zijn hand doorgesneden.

Contact- en locatieverbod

Volgens de verdachte hebben zijn twee zoons en zijn ex-vrouw hun verhalen op elkaar afgestemd. Behalve drie jaar cel eiste de officier een contactverbod voor de oudste zoon en een locatieverbod voor de woning in Langezwaag. Per overtreding van een van die verboden zou de verdachte twee weken naar het gevang moeten, met een maximum van zes maanden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 22 september uitspraak.