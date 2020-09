Friesland Campina nieuwe sponsor Team Jumbo-Visma

Volgens Bas Roelofs, directeur van Campina, is het schaatsen nauw verbonden met het boerenleven: "Hele generaties hebben leren schaatsen op een bevroren slootje langs de weilanden. En verrassend veel topschaatsers hebben een boerenachtergrond." Campina zal de sporters adviseren over gezond eten.

Op 28 september is de officiële teampresentatie van Team Jumbo-Visma. Die is digitaal in verband met het coronavirus en live te zien via de kanalen van het schaatsteam. "We kijken uit naar een succesvol schaatsseizoen!", zegt Roelofs.