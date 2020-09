Veertien winnaars in verhalenwedstrijd voor Lange Koartprozajûn

De redactie van Ensafh schreef de wedstrijd uit omdat die vindt dat er in de Friese literatuur meer aandacht moet komen voor proza. De jury, die bestaat uit Gerbrich de Jong, Nyk de Vries en Anne Feddema, heeft in totaal 14 verhalen bekroond.

De winnaars zijn Anneke Augusteijn, Ytsje Hettinga, Trevor Scarse, Friduwih Riemersma, Henk Wolf, Berber Spliethoff, Johannes Dijkman, Baukje Zijlstra, Elske Kampen, Amarens Hibma, Bregtje Sijtsma, Elmar Kuiper en Angelique van der Veen.

Zeven verhalen gepubliceerd

Alle 14 verhalen krijgen een plekje op de Lange Koartproazajûn van 27 november in café De Bogt fen Guné in Franeker. De verhalen van de laatstgenoemde zeven schrijvers zijn door de jury tot de allerbeste korte verhalen bestempeld, die worden in het novembernummer van Ensafh gepubliceerd.

Op de Lange Koartproazajûn worden alle prijswinnende verhalen voorgedragen en ook het juryrapport. Daarnaast geeft Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, een optreden.