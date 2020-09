Sociaal Planbureau: Gemeenten moeten burgers meer betrekken bij sociaal beleid

Sociaal beleid maken samen met burgers is in de praktijk nog best moeilijk. Het klinkt als droge kost, maar het gaat bijvoorbeeld om concrete dingen zoals bezuinigingen op de jeugdzorg of een zwembad dat de deuren moet sluiten. Onafhankelijke adviesraden zouden een brugfunctie moeten vervullen tussen de inwoners en de gemeente, zegt Dirk Postma van het Fries Sociaal Planbureau.

Knelpunten

De problemen die het planbureau heeft geconstateerd, zijn dat niet alle adviesraden een goede afspiegeling van de maatschappij vormen en dat er te weinig contact is met de achterban. Verder komen adviesraden alleen in actie als erom gevraagd wordt. Burger- en cliënteraden worden te laat betrokken bij het traject en adviesraden hebben weinig in te brengen als het om grotere regio's gaat. En dat terwijl burgerparticipatie belangrijk is.