UPDATE: Ongelukken op N355 en A32; weg weer vrijgegeven

Net voor de verkeerslichten bij Quatrebras ontstond een kopstaartbotsing tussen meerdere auto's. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Door de aanrijding ontstond een flinke file.

De politie had een deel van de weg tijdelijk afgesloten. In de file die onstond, vond een aanrijding tussen twee andere auto's plaats. Een bestuurder raakte daarbij licht gewond. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde wagens afgevoerd.

A32

Ook op de A32 in de richting van Heerenveen heeft dinsdagochtend een ongeluk tussen twee auto's plaatsgevonden. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Door onbekende oorzaak botsten de twee auto's op elkaar, waarna ze in de vangrail terecht kwamen.

Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren afgesloten omdat er zand op de weg lag.