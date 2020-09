PAL GroenLinks: Leeuwarden moet met andere steden samenwerken bij problemen deelscooters

Sinds juli zijn er in de stad 120 groene scooters te vinden die je kunt huren. Ben je op je eindbestemming, dan zet je de elektrische scooter weer weg zodat een ander hem kan gebruiken. Maar de scooters worden lang niet altijd goed geparkeerd. Burgers klagen dat ze soms midden op het fietspad of op de stoep staan en dat ze er dan niet langs kunnen met bijvoorbeeld de rolstoel of kinderwagen. Ook is er sprake van vandalisme.

Het is jammer, vindt PAL GroenLinks. "Wij zijn eigenlijk heel positief over de scooters, omdat in het een duurzame manier van vervoer is en het binnen de deeleconomie past. Maar het moet wel veilig", zegt fractievoorzitter Evert Stellingwerf. De positieve effecten worden nu overschaduwd. Volgens de fractie gaat het desalniettemin over kinderziektes.

Vragen

PAL GroenLinks heeft het college daarom vragen gesteld. De fractie wil onder andere weten hoe de gemeente de overlast wil tegengaan. En welke plekken het college geschikt en minder geschikt vindt om de scooters te parkeren.

De organisatie GO Sharing bepaalt de plekken waar mensen de scooters neer kunnen zetten. Dat gebied zou in Leeuwarden nog wel wat groter mogen, wat betreft Stellingwerf. "Er moeten spelregels komen voor waar wel en waar niet gepakeerd kan worden."

Parkeren in binnenstad

Zo is een gedeelte van de binnenstad bijvoorbeeld een 'no parking zone', terwijl het net daar belangrijk is om zo'n scooter kwijt te kunnen. Een andere vraag van PAL GroenLinks aan het college is welke rol de gemeente heeft gespeeld bij het invoeren van die zones en of er mogelijkheden zijn om die gebieden aan te passen, mocht dat nodig zijn.

Stellingwerf hoopt dat gemeente Leeuwarden in gesprek gaat met andere gemeenten waar hetzelfde probleem speelt. Mogelijk kan er in samenwerking met andere steden contact worden gelegd met GO Sharing.