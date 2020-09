Raad Heerenveen doet onafhankelijk onderzoek naar rekenfout

Nadat de problemen werden ontdekt, kwam de raad met het initiatief voor een onderzoek naar de begrotingssystematiek om te kijken waar de fouten zitten en hoe die eruit kunnen worden gehaald.

Want wat is gebeurd, kan een keer gebeuren, maar mag niet nog een keer voorkomen, zo zegt fractielid van Gemeentebelangen Heerenveen, Roelf van der Woude: "Het college heeft uitgelegd waar de fouten zitten, maar wij willen als raad heel duidelijk voor ogen hebben dat het college het vertrouwen van ons terug kan krijgen door ons eigen onderzoek."

Twee onderzoeken

Er worden twee onderzoeken gedaan, legt Van der Woude uit: "Het eerste is een klein onderzoek naar de validatie van de cijfers die het college de raad heeft gegeven. Het tweede is een diepgaand onderzoek naar het hoe en wat en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen."

Hoe het financiële tekort moet worden opgelost, blijkt uit de scenario's die het collega in september of oktober aan de raad voorlegt. Van der Woude: "Daarbij moeten wij als raad keuzes maken over hoe de begroting er in 2021 moet uitzien."