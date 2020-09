Rust teruggekeerd in verzorgingshuis Beuckelaer na brand

De rust is inmiddels teruggekeerd in het verzorgingshuis. De bewoners en het personeel zitten 's middags gewoon weer in het gebouw te lunchen. "We hebben alles weer onder controle", vertelt manager Jan de Vries van Beuckelaer.

Dat was 's ochtends vroeg wel anders. "Als zo'n melding binnenkomt, moet je adequaat en snel reageren. De mensen die op dat moment als bhv'er aanwezig waren, deden ook, in samenwerking met de brandweer." Er is geen zware schade. "Je blijft het nog wel even ruiken, maar voor de rest is het prima afgelopen."

Twee bewoners zijn uiteindelijk geëvacueerd in verband met de rook. "Zij zijn geschrokken, maar ook bij hen is de rust teruggekeerd." Veel bewoners hebben erdoorheen geslapen, vertelt De Vries.

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn gehandhaafd bij de evacuatie, volgens de manager. "De brandweerlieden waren vanwege de rookontwikkeling al volledig ingepakt, dus zij hebben geen risico gelopen."

De Vries: "Bij alles wat daarna kwam, zijn de coronamaatregelen aangehouden. We hebben nauw contact met de GGD om te kijken of er nog reden is voor controle. Als dat zo is, krijgen we bericht. Tot nu toe hebben we dat bericht nog niet gekregen. Zij vinden dus dat wij goed hebben gehandeld."