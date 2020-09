Súdwest-Fryslân geeft nogmaals 50.000 euro subsidie voor groene daken

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân is blij met het resultaat tot nu toe. "Er is een grote belangstelling, we hebben meer dan vijftig aanvragen binnengekregen voor een subsidieplafond van 50.000 euro. We zien dat meer mensen groene daken wilden aanleggen, dus daar moesten we wel iets mee doen. Daarom hebben we besloten om nog eens 50.000 euro beschikbaar te stellen. Ik verwacht dat het nu ook snel gaat. Ik weet dat er een energiecoöperatie is die probeert met een groep van huiseigenaren hiermee aan de slag wil gaan."

Goed voor portemonnee en milieu

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Maar het levert ook veel voordelen op, zegt de wethouder. "Mensen moeten binnen een half jaar een groen dak aanleggen. Ze kunnen 50 procent krijgen, de rest moeten ze zelf betalen. En er moet bewezen worden dat het dak is aangelegd. Het heeft veel voordelen. In de zomers levert het verkoeling op en in de winter is het juist warmer. Het groene dak isoleert beter. Maar het is vooral belangrijk dat het water vasthoudt. Dat maakt dat er minder overlast is voor het riool en niet de straten overlopen bij het opvangen van een flinke stortbui. Daarnaast vergroot het de biodiversiteit. En ten slotte gaat het twee tot drie keer langer mee dan een gewoon plat dak. Dus in die zin scheelt het ook voor de eigen portemonnee."