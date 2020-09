De goedheiligman achter plexiglas: intocht Sinterklaas Franeker digitaal

Voorzitter Theo Smid van de Sinterklaasintocht in Franeker zegt dat er al in maart voor het eerst overlegd wordt over de intocht. "Wij namen het automatisch al wat mee: wat moeten wij doen als het niet kan? Op den duur werd het steeds duidelijker dat het niet kan. Dan hak je de knoop op een bepaald moment door: zo gaan we niet verder. Want je hebt ook tijd nodig voor de voorbereiding."

Intocht op film

Een plan B dus. Maar hoe moet dat eruit zien? "Wij zijn al druk bezig met het uitschrijven van een verhaallijn waar onze aanpak in staat. Daarmee maken wij filmopnames die de kinderen van Franeker en daarbuiten kunnen bekijken, zodat er toch een beetje een intocht is", zegt Smid. Hij had het liever anders gezien, maar ja. "Een fysieke intocht kan dit jaar gewoon niet, hoe graag wij het ook willen. Het is gewoon niet handig."

Drive-through en Sinterklaashuis met plexiglas

Er zijn altijd zo'n drie weken met activiteiten in de weekenden. "Anders waren er Oud-Hollandse spelletjes, nu moeten wij het bijvoorbeeld met een drive-trough doen, waar ouderen met de kinderen in de auto bij Sinterklaas langs kunnen rijden om op de foto te gaan. En een andere zaterdag zetten wij in het stadhuis van Franeker plexiglas neer zodat kinderen toch nog langs kunnen komen in het Sinterklaashuis waar hij verblijft."

Voor de vrijwilligers is het ook even anders. Smid: "Je zit met elkaar om tafel en je gaat met dit plan verder. Voor de ene is het even omschakelen, de ander komt direct met ideeën. Het blijft een kinderfeest. Maar dit jaar moet het even anders dan anders." Niets doen was echter geen optie. "Wij doen het al zo lang en er is zo'n enthousiaste groep vrijwilligers. Zoiets moet doorgaan."