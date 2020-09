Nieuwe expositie in Planetarium geopend: 'Eise Eisinga en de Griekse Hemelkunde'

"De verhalen worden geïllustreerd met prachtige voorwerpen uit een aantal privé-verzamelingen. Een paar mooie zilveren stukken komen van het Fries Museum, maar er komen ook een aantal stukken uit de privécollectie van Bert Degenaar", zeg Warmenhoven. Degenaar is onder meer bekend uit het tv-programma 'Van Onschatbare Waarde'.

"Hij heeft een hele uitgebreide collectie van allerlei instrumenten. Daar laten we een aantal topstukken van zien, bijvoorbeeld hele mooie sterglobes en mooie uurwerken met mythologische verhalen met de oude Grieken daar op afgebeeld", zegt Warmenhoven.

Bezoekers

De tentoonstelling loopt tot begin januari. Ondanks de coronacrisis hoopt Warmerhoven op veel bezoekers. "Na de laatste jaren waren we natuurlijk verwend met meer dan 60.000 bezoekers. Ik zou heel blij zijn als we dit jaar de 40.000 halen. Dat is een stapje terug, maar daar hebben natuurlijk heel veel musea en bedrijven mee te maken. Daar zullen we met z'n allen toch even doorheen moeten", zo zegt Warmenhoven.