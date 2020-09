Wielerploeg Jumbo-Visma doet goede zaken in Tour de France; "Duimen voor de eindoverwinning"

"Het is echt fantastisch om mee te maken, het is een goed team" zegt Karin Lambrechtse. Deze Tour is vanwege corona anders dan anders. "Het is heel bijzonder, we zitten echt in een bubbel. We zijn afgeschermd van de rest in het hotel, hebben een eigen ruimte. En het personeel in het hotel is heel respectvol. Er is goed nagedacht over de logistieke zaken en mensen houden goed afstand."

Lange dagen

Op een koersdag maakt ze lange dagen, van 's ochtends 7 uur tot middernacht. "Ik begin met het ontbijt, daarna pakken we de kookwagen in en gaan naar het volgende hotel een paar honderd kilometer verderop. Dan sluiten we de boel aan en maak ik de herstelmaaltijden, het diner en de avondsnack. Dat ik lange dagen maak, weet je van tevoren. Het geeft me energie, dus ik vind het niet erg."

Al het eten is op maat voor iedere fietser. "We zijn steeds meer aan het finetunen, ook in de productkeuze. We houden bijvoorbeeld rekening met minder vezels voor een bergetappe." De ploeg haalt goede resultaten. "We duimen voor de eindoverwinning, we gaan het zien, we doen ons uiterste best."