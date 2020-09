"Cambuur moet gewoon van het veld afstappen"

Cambuurtrainer Henk de Jong besprak in de rust het voorval met Issa Kallon. Hij wilde, net als andere spelers met een donkere huidskleur, doorvoetballen. Arjen de Boer: "Hij hangt er toch heel erg vanaf wat Issa Kallon zelf vindt?"

Dat vindt Roelof niet. "Nee, helemaal niet. Het is niet relevant wat alleen Kallon vindt. Daar zijn we toch met zijn allen verantwoordelijk voor? Dan leg je dus de verantwoordelijkheid neer bij Kallon, maar die hebben we toch allemaal? We zijn er toch met zijn allen verantwoordelijk voor? Dan moet Henk de Jong of Ard de Graaf er verantwoordelijkheid voor nemen. Maar ook Doke Schmidt of Sven Nieuwpoort. Of de supporters. Of wie dan ook. Ik dat op het veld, maar ik hoor oerwoudgeluiden, ik stap van het veld. Dat moeten we nu gewoon allemaal leren. Ik snap er helemaal niets van. Ik word er echt woest van."

Vorig jaar kwam er veel opschudding na de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior, toen een speler van Excelsior, Ahmad Mendes Moreira, racistisch bejegend werd en de scheidsrechter de wedstrijd stillag. Dat was 17 november 2019. "Veel opschudding was er toen. Logisch ook. Er is een werkgroep gekomen. Hij heeft in allemaal talkshows gezeten. Nu is er geen haan die ernaar kraait. Maar dit is toch absurd dat er geen ruchtbaarheid aangegeven wordt."