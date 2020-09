VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei'; het verhaal van Nynke

De hulp van het FACT-van Andelteam is heel belangrijk voor Nynke (haar echte naam is bekend bij de redactie). Na haar laatste opname in de traumaverwerkingskliniek gaat het een stuk beter.

Het team van de GGZ nu zo dichtbij geeft haar veiligheid. Dat is ook precies wat de bedoeling is van het team: de mensen zoveel mogelijk thuis opzoeken en hulp bieden. Maar zorgt dat niet juist voor meer verwarde personen op straat? Psychiater Ellen Swart denkt dat dat niet zo is, ze is bezorgder over de mensen die juist niet buiten komen.

Er zijn meerdere FACT-teams in de provincie. Het unieke aan Dokkum is dat de ouderenzorg (Van Andel) er sinds kort ook bij zit.