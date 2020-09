Lelylijn een stap dichterbij met komst Nationaal Groeifonds

Gedeputeerde Avine Fokkens denkt dat de Lelylijn voldoet aan alle belangrijke eisen: "Het gaat om projecten die van nationaal belang zijn. Hier willen we landsdelen verbinden, de leefbaarheid in het Noorden in stand houden en de Randstad ontlasten."

Ze krijgt steun van de voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, Sieger Dijkstra: "Wij zien goede kansen voor de aanleg van de lijn. Dat is al jaren een sterke wens. Je maakt het Noorden aantrekkelijk." Toch is het maar de vraag of die lijn uit het fonds kan worden betaald. Van de 20 miljard euro is ongeveer een derde beschikbaar voor de aanleg van infrastructuur. De kosten van de Lelylijn worden geschat tussen de 3 en 6 miljard euro.

Kennisontwikkeling en innovatie

De rest van het geld moet volgens de ministers Wiebes en Hoekstra gaan naar de ontwikkeling van kennis en innovatie. Sieger Dijkstra ziet ook daar kansen: "We doen hier veel op het gebied van zorg en energie, duurzaamheid. Ik denk dat het goed is in te gaan zetten op de ontwikkeling van groene waterstof. We hebben hier ook veel bedrijven die doen aan onderzoek en kennis. Vanuit VNO-NCW gaan we wel stimuleren om in te schrijven op het fonds."