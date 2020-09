KNSB wil komende jaren grote toernooien naar Thialf halen

Komend seizoen staan al de EK Allround & Sprint, de World Cup finale en het WK Shorttrack in Nederland gepland. Voor het olympische seizoen 2021/2022 zijn ook de EK Afstanden en opnieuw de wereldbekerfinale al toegekend.

De KNSB heeft bij de ISU aanvragen ingediend om ook het WK Afstanden 2023, het EK Afstanden 2024, het WK Allround & Sprint 2024 en het EK Allround & Sprint van 2025 op Heerenveen te organiseren.

In het shorttrack zijn aanvragen gedaan voor het EK van 2024 of 2025 in Dordrecht en het WK van 2024 of 2025 in Rotterdam.

De ISU zal naar verwachting in oktober dit jaar de voorlopige toewijzingen bekendmaken.