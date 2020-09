Oud-hoofdredacteur Mulder: "Overname NDC kan wel eens goed uitpakken voor de journalistiek"

"Maar het is spijtig dat er weer een noordelijk bedrijf, met een sterke roots in Fryslân, de zelfstandigheid kwijtraakt", zegt Mulder. Maar voor hem komt het nieuws niet als een verrassing. "Het was al lang duidelijk dat NDC niet meer zo lang zelfstandig zou zijn. Wat er allemaal gebeurt in de mediawereld, daar heb je een bepaalde schaal voor nodig."

Persgroep

Eerder heeft de Persgroep een groot aantal regionale kranten overgenomen, maar volgens Mulder zal NDC beter tot zijn recht komen bij het Mediahuis. "De regionale kranten in Holland en Limburg hebben ze in een aparte divisie. NDC zou daar echt een versterking voor zijn. Bij de Persgroep zijn alle regionale kranten die ze hebben overgenomen heel snel onderdelen van het Algemeen Dagblad geworden", zegt Mulder.

Wat er met het personeel van NDC zal gebeuren bij een overname is nog niet duidelijk. "Ik weet de details niet en daar moeten we niet te veel over zeggen. Maar het Mediahuis wil niet een bedrijf dat jaar op jaar verlies maakt, dus er zal wel goed bezuinigd moeten worden", zegt Mulder.

Friesch Dagblad

Binnen NDC heeft het Friesch Dagblad de meest trouwe lezerskern. "Ik denk dat ze bij het Mediahuis wel beseffen dat ze dat niet in een keer kunnen opheffen, dat zal ook niet gebeuren. Dat hoeft ook niet. Je kan het Friesch Dagblad wel goed overeind houden als zelfstandige titel. Ik denk well dat er op het gebied van de redacties wel meer samengewerkt zal worden, ook met de Leeuwarder Courant. Maar dat hoeft op zich niet zo erg te zijn, als je de specifieke delen van de kranten maar overeind houdt. Dat kan heel goed. Ook in Limburg hebben ze die kranten als Limburgse kranten in de kranten in de markt gezet", aldus Mulder.