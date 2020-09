Vernielingen in Dokkumer Bonifatiuspark; voor duizenden euro's schade

"Het gaat om de tiende statie, die verbeeldt de lijdensweg van Jezus. Op dit kunstwerk is met een grote steen omgehakt. We denken dat jeugd dat heeft gedaan", zegt Lammert de Hoop. "De steen hebben we erbij gevonden met stof van het beeld erop. Het is een flinke steen, hij is amper te tillen."

De Hoop vindt het zonde. "De beelden zijn hier in 1949 neergezet en nooit zijn er problemen geweest tot twee jaar geleden, toen was er ook schade. Het kost duizenden euro's. "Om dit te voorkomen, zijn al diverse acties gedaan, zoals de jeugd aanspreken en de politie meer laten surveilleren." Het staat iets verborgen in het park. Het is een openbaar park en dat willen we liever niet op slot doen, maar als dat de enige oplossing is..."

Cameratoezicht?

Er kunnen geen verdachten worden aangewezen, maar er is wel een naam en een gezicht doorgegeven aan de politie. "Maar we kunnen niets bewijzen." Het ophangen van camera's wordt onderzocht. "Je kunt niet zomaar mensen filmen."