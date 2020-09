Campagne helpt mensen met slechtere taalvaardigheid bij zorg

In de week van het lezen en schrijven is in de gemeente De Fryske Marren een taalcampagne 'Gezondheid is ook Taal' begonnen. Bijsluiters van medicijnen begrijpen, of inloggen met DigiD zijn zaken waar mensen die de taal niet goed beheersen, moeite mee hebben. De campagne moet ervoor zorgen dat iedereen zich kan redden bij onder andere de huisarts.