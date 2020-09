Politie geeft beelden vrij van overval op lachgaskoerier in Leeuwarden

Nadat de koerier zijn auto had geparkeerd, werd hij aangesproken door een man die hem om een sigaret vroeg. Nadat de man de sigaret had gekregen en de bezorger uit de auto stapte om de bestelling af te leveren, haalde de man een mes tevoorschijn en dwong hij het slachtoffer zijn portemonnee af te geven.

De overvaller vluchtte daarna in de richting van de Verlengde Schrans. De overvaller is een blanke man met een fors postuur en een lengte van 1.70 meter. Hij droeg in shirt met meerdere kleuren en had een klein schoudertasje bij zich. Aan de binnenkant van zijn arm heeft hij een tatoeage.

De politie hoopt door de video te publiceren achter de identiteit van de overvaller te komen. Mensen die de persoon herkennen of weten waar hij verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.