Voorwaardelijke straf voor Stienser betrokken bij Whatsapp-fraude

De Stienser had zijn bankpas en pincode uitgeleend aan iemand die hem had verteld dat hij met Bitcoins werkt. Om zijn inkomsten te spreiden, wilde de onbekende man, tegen een beloning, gebruik maken van de bankrekening van de Stienser.

In plaats daarvan werd zijn bankrekening gebruikt voor Whatsapp-fraude. Iemand dacht dat hij of zij een familielid in financiële nood hielp, en heeft ruim 3.000 euro op de rekening gestort. In werkelijkheid werd diegene via Whatsapp benaderd door een oplichter.

"Als ik het allemaal had geweten, had ik het nooit gedaan", aldus de Stienser. De rechter bepaalde dat hij alles terug moest betalen. Hij zegt bereid te zijn om de schade te vergoeden, als dit in termijnen betaald kan worden.