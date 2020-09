Studenten krijgen weer fysiek les op stageplek bij zorginstellingen

Docent Lean van Ekelen van het Friesland College is er blij mee dat ze weer los kunnen op Maeykehiem. "We zijn hier eigenlijk maanden mee bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. De gewone leslokalen die we hier hebben zijn niet geschikt, want daar kun je niet op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Zeker niet met het aantal stagelopers dat we hier hebben rondlopen."

In de gymzaal

Alleen al van het Friesland College zijn er 22 stagelopers actief bij Maeykehiem. En daarnaast zijn er ook nog stagelopers van verschillende HBO-opleidingen en van de Friese Poort. Die kunnen ook in de nieuwe situatie niet allemaal tegelijkertijd terecht in de gymzaal. "We kunnen nu zo'n 15 studenten tegelijk opvangen."

De gymzaal is opgedeeld in twee leslokalen met een groot gordijn ertussen. Zo kunnen aan beide kanten zes of zeven studenten op anderhalve meter van elkaar les krijgen. Maar op het moment dat er echt praktijkdingen moeten worden gedaan, gaat het mondkapje op, want een (zogenaamde) prik zetten op anderhalve meter gaat niet.