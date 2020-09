Mediahuis Groep wil Friese kranten kopen

De financiële situatie bij NDC is jaren slecht. Het aantal abonnees loopt sterk terug en dat geldt ook voor de advertentie-inkomsten. De aandeelhouders moesten al verschillende keren financieel bijspringen om het bedrijf overeind te houden.

Dat het Mediahuis nu de eerste kandidaat is om NDC over te nemen is een verrassing. NDC werkt namelijk al jaren samen met de Persgroep, uitgever van onder andere Het Algemeen Dagblad. Een groot aantal artikelen van de Leeuwarder Courant komen daar vandaan en worden over en weer uitgewisseld.