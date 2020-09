Menamer orgelspeler heeft miljoenen views op YouTube: "Mensen worden er blij van"

Het idee kwam van een familielid van Jelle, die had gezegd dat hij wel een YouTube-kanaal kon beginnen. "Toen heb ik uitgezocht hoe dat werkt, en dacht 'dat moet ik maar proberen'. Ik heb dat gedaan, en de volgende dag had ik mijn eerste euro al binnen!" Dat was natuurlijk mooi, maar uiteindelijk gaat het Jelle niet om het geld, maar om de muziek. "Je maakt er toch wel heel veel mensen blij mee."

"Als je kijkt naar de muziekwereld, dan zijn het vooral keyboards, die hebben het gewonnen van de orgels. Bij keyboards gaat ook alles wat automatischer met begeleiding." Het opnemen van de video's doet Van Marrum zelf. "Ik neem het met mijn iPhone op en stream dat dan naar mijn laptop toe." De video's worden nog wel met wat mooie plaatjes bewerkt, maar meer niet.

Wereldbekend

De Menamer heeft 71 video's op YouTube staan, en die hebben in totaal 17 miljoen views. "Over de hele wereld luisteren ze naar mijn muziek. Ik heb een fan, zij is kunstenares uit Polen, zij heeft een kunstwerk gemaakt over mijn muziek."

De meeste mensen luisteren in Duitsland, Polen en Nederland, maar ook mensen uit China bekijken de video's. Die laten ook berichtjes achter in het Chinees, en die beantwoord Van Marrum dan ook met de help van Google Translate. "Dat is soms ook wel een dagtaak."

Van Marrum houdt vooral van romantische muziek, maar speelt ook wel kerk of meditatiemuziek. "Het is maar net wat er in mij opkomt." Zelf techno kan op het orgel gespeeld worden. Toch zal hij dat niet veel in zijn video's spelen, want hij, en ook zijn volgers, vinden vooral de romantische muziek mooi.