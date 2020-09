Zes genomineerden voor de Anton Wachterprijs 2020

De genomineerden zijn: Harpie van Hannah van Binsbergen, De slaap die geen uren kent van Sebastiaan Chabot, Messias van niks van Michiel Cox, De achtste dag van Annemarie Haverkamp, De wateraap van Mariken Heitman en Wij, het schuim van Caro van Thuyne.

Voor de prijs genoemd naar de hoofdpersoon in de romancyclus van Simon Vestdijk waren dit jaar 127 inzendingen, dat is zes minder dan in 2018. De jury bestaat dit jaar uit Gerbrand Bakker, Kees 't Hart, Joke Linders, Marja Pruis en Geart de Vries.

De tweejaarlijks prijs wordt 7 november uitgereikt in de Grote Kerk in Harlingen. Eerdere prijswinnaars zijn Arnon Grunberg, A.F.Th. van der Heijden, Tessa de Loo, Peter Buwalda, Ilja Pfeijffer en in 2018 kreeg Ellen de Bruin de prijs.