Sneker oplichter moet vier weken de bak in

Op 1 september vorig jaar stond de Sneker bij een oud-collega van zijn broer aan de deur. Hij vertelde dat zijn broer in het ziekenhuis zou liggen en dat hij geld nodig had om op ziekenbezoek te gaan. De oud-collega vertrouwde het verhaal niet en gaf de man geen geld. In januari had de Sneker meer geluk, toen hij bij een oud-klasgenootje een verhaal uit z'n duim zoog over z'n zoon die een ongeluk had gehad. De vrouw gaf de oplichter 20 euro.

De rechter trakteerde de man op vier weken celstraf, mede omdat hij eerder al was veroordeeld voor oplichting en financiële delicten.