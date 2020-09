Derde van de psychiaters wil zelf op de bank liggen

Psychiaters zijn vooral ontevreden over hun positie in de geestelijke gezondheidszorg. Vier op de tien geeft aan dat de gezondheidszorg te groot is geworden om nog persoonlijke zorg te kunnen bieden. Bijna alle psychiaters die meededen aan het onderzoek geven aan dat ze de wachtlijsten te lang vinden.

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, herkent het beeld dat in het onderzoek naar voren komt. "Je raakt soms bekneld tussen de dingen die je zelf goed vindt voor de patiëntenzorg en de dingen die de organisatie van je verwacht."