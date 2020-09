Voorzitter VNO-NCW: "Lelylijn is weer een stapje dichterbij"

Volgens Dijkstra moeten we in het noorden vooral kijken naar het verbeteren van onze kenniseconomie. "In het noorden zijn we sterk op verschillende gebieden. Denk aan agri & food, waterstof en de zorg. Op die onderwerpen kunnen we het verschil maken. Voor waterstof wordt vanuit Brussel ook geld beschikbaar gesteld. Als we gezamenlijk optrekken in de energietransitie kunnen we echt stappen maken."

Om dat geluid goed kenbaar te maken, is het belangrijk dat Fryslân, Groningen en Drenthe alle drie dezelfde boodschap verkondigen, vindt Dijkstra. "Onze inzet is te zorgen dat we met z'n allen zorgen voor een gezamenlijke agenda. We moeten ons geluid goed laten horen om dezelfde boodschap over te brengen."