Met excursies meer bekendheid aan het coulisselandschap geven

Attje Meekma is boerin in de Noardlike Fryske Wâlden, zij heeft ook elzensingels op haar land staan. "Het is natuurlijk wel wat extra werk, met bijvoorbeeld het maaien moet je er meer rekening mee houden. Het onderhoud kost veel tijd, dus wij zijn blij met de ondersteuning van de vereniging." Het gras op haar land is dan ook heel rijk aan voedingsstoffen en kruiden. "Wij vinden het zelf mooi dat er kruiden in het gras zitten. Dat zat hier al toen wij eigenaar werden, en dat houden we ook zo."

Meekma weet zelf hoe belangrijk het is om te leren hoe je dit landschapstype moet onderhouden, want ook zij had daar eerst geen idee van. "Wij komen zelf van een kleigrondgebied en hebben deze percelen er nu bij, dan moet je wel leren hoe je daarmee om moet gaan. Niet alleen was het vreemd om te zien dat er singels om de velden heen staan in plaats van sloten, maar ook het gras blijft langer nat. In de winter kunnen er zomaar bomen in het land liggen die omgewaaid zijn, en de bramen moet je snoeien. Het kost meer werk dan land met slootjes er omheen", aldus de boerin.

Steun van de overheid

Attje Meekma hoopt ook dat niet-leden op de excursies af komen, zodat zij leren wat het hebben en onderhouden van het coulisselandschap inhoudt. Meekma: "Ik vind het zelf heel mooi, en mensen die hier langskomen vinden het ook prachtig om te zien. Het kost de boeren wel veel tijd, het is niet vanzelfsprekend. Het is mooi dat er dan steun is van de vereniging, maar eigenlijk zou er ook een stukje steun van de overheid moeten zijn om dit te onderhouden."