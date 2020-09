De vlag en de kleren kunnen uit: Swimfun geeft vervolg aan naturistenzwemmen

Afgelopen winter begon Swimfun met een proef om naturisten de kans te bieden om naakt te komen zwemmen. Iedere avond dat het zwembad open was voor naturisten, was het druk. Reden voor het zwembad om het naturistenzwemmen op te nemen in de winterprogrammering.

Vanaf 4 oktober kan er naakt worden gezwommen. De data en de tijden van het naturistenzwemmen staan op de website van het zwembad.